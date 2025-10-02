Mo: Gardini (FdI), 'Landini e Cgil usano lavoratori come scudo'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Ancora una volta Landini e la Cgil scelgono di usare i lavoratori come scudo per battaglie che nulla hanno a che fare con i loro reali problemi. Dopo aver proclamato l’ennesimo sciopero ‘per Gaza’, il dubbio è che il vero obiettivo sia regala...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Ancora una volta Landini e la Cgil scelgono di usare i lavoratori come scudo per battaglie che nulla hanno a che fare con i loro reali problemi. Dopo aver proclamato l’ennesimo sciopero ‘per Gaza’, il dubbio è che il vero obiettivo sia regalare ai propri iscritti un comodo weekend lungo, altro che spirito rivoluzionario".

Così il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Elisabetta Gardini.

"È ridicolo invocare il rispetto per chi lavora quando si calpestano i diritti di milioni di cittadini e contribuenti, costretti a subire disagi solo per alimentare una propaganda politica che non porta alcun beneficio né al mondo del lavoro né tantomeno al popolo palestinese. Se la Cgil vuole giocare alla rivoluzione, almeno abbia il coraggio di farlo senza colpire i cittadini italiani che ogni giorno lavorano davvero e pagano le tasse", conclude.