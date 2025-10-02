Mo: Gasparri, 'flash mob per Flotilla negli ospedali? dedichino tempo a cura malati'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Tra le tante iniziative a sostegno della cosiddetta Flotilla apprendo che ci sarà, in vari ospedali, un flash mob. I contestatori farebbero meglio a dedicare il tempo che sottrarranno ai loro doveri alla cura dei malati. Perché chi sta in un ospedale di...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Tra le tante iniziative a sostegno della cosiddetta Flotilla apprendo che ci sarà, in vari ospedali, un flash mob. I contestatori farebbero meglio a dedicare il tempo che sottrarranno ai loro doveri alla cura dei malati. Perché chi sta in un ospedale dimostra il suo impegno solidale verso il prossimo facendo, come certamente fa la maggioranza delle persone che lavorano in strutture sanitarie, il proprio dovere.

Invece i pochi esibizionisti che faranno il flash mob evidentemente sottrarranno tempo ai loro doveri primari. Un'altra pagliacciata che si aggiunge alle tante alle quali stiamo assistendo". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.