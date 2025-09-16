Mo: Guterres, 'attacco Doha dimostra che tregua non interessa a Israele'

Ginevra, 16 set. (Adnkronos) - "Dopo l'attacco in Qatar, non sembra che Israele sia interessato a negoziati seri per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, parlando in una conferenza in vista dell'...

Ginevra, 16 set. (Adnkronos) – "Dopo l'attacco in Qatar, non sembra che Israele sia interessato a negoziati seri per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, parlando in una conferenza in vista dell'80ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La guerra a Gaza è moralmente, politicamente e legalmente intollerabile", ha aggiunto, auspicando che "l'incontro tra Qatar e Stati Uniti spinga Washington a fare pressione su Israele affinché accetti seriamente i negoziati".

"Sarò lieto di ricevere il primo ministro Benjamin Netanyahu, se me lo chiederà, così come farò con qualsiasi altro capo di Stato membro, incluso il Presidente Donald Trump – ha detto ancora Guterres – Secondo le regole, informerò, se necessario, la Corte penale internazionale".