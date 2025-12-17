Mo: Idf, 'ucciso agente Hezbollah in attacco con drone nel sud del Libano'

Tel Aviv, 17 dic. (Adnkronos) - Un attacco israeliano con drone nel sud del Libano ha ucciso ieri sera un agente di Hezbollah. Lo hanno confermato le Idf, precisando che il raid è stato effettuato nei pressi della città di Taybeh. Secondo i militari, l'agente era coinvolto nella r...

Tel Aviv, 17 dic. (Adnkronos) – Un attacco israeliano con drone nel sud del Libano ha ucciso ieri sera un agente di Hezbollah. Lo hanno confermato le Idf, precisando che il raid è stato effettuato nei pressi della città di Taybeh. Secondo i militari, l'agente era coinvolto nella raccolta di informazioni sulle truppe israeliane nel Libano meridionale e negli sforzi per ripristinare le infrastrutture di Hezbollah nella zona.

"Le attività del terrorista hanno costituito una violazione degli accordi tra Israele e Libano", ha aggiunto l'Idf.