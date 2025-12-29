Roma, 29 dic (Adnkronos) – Mercoledì 14 gennaio alle 17.30 si terrà alla Camera una informativa del governo su caso di Mohammad Hannoun. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
Mo: il 14 gennaio informativa governo alla Camera sul caso Hannoun
