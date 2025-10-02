Mo: Infantino, 'la Fifa non può risolvere i problemi geopolitici'**

Losanna, 2 ott. (Adnkronos/Afp) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato che il calcio "non può risolvere i problemi geopolitici", mentre è sotto pressione per sospendere Israele a causa del conflitto palestinese. L'organismo di governo mondiale dello ...

Losanna, 2 ott. (Adnkronos/Afp) – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato che il calcio "non può risolvere i problemi geopolitici", mentre è sotto pressione per sospendere Israele a causa del conflitto palestinese. L'organismo di governo mondiale dello sport ha dichiarato in una nota che, durante una riunione del Consiglio FIifa, Infantino "ha sottolineato l'importanza di promuovere la pace e l'unità, in particolare nel contesto della situazione attuale a Gaza".