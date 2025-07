Mo: Magi, 'Meloni ascolti ex ambasciatori, basta massacro Gaza'

Roma, 27 lug (Adnkronos) - "Dobbiamo dire basta al massacro di Gaza. Dobbiamo fermare Netanyahu. Dobbiamo mettere in campo ogni azione diplomatica per fermare la strage di civili palestinesi. Insieme ai partner europei e all’Ue, dobbiamo riconoscere lo stato di Palestina, sospendere ogni ...

Roma, 27 lug (Adnkronos) – "Dobbiamo dire basta al massacro di Gaza. Dobbiamo fermare Netanyahu. Dobbiamo mettere in campo ogni azione diplomatica per fermare la strage di civili palestinesi. Insieme ai partner europei e all’Ue, dobbiamo riconoscere lo stato di Palestina, sospendere ogni collaborazione militare con Israele, interrompere l’export di armi e sanzionare Israele".

Lo dice Riccardo Magi.

"Come +Europa lo avevamo chiesto nelle settimane scorse al governo in una mozione parlamentare che è stata bocciata dalla maggioranza: oggi a chiederlo sono 34 ex ambasciatori italiani. Se Meloni non vuole ascoltare le opposizioni, almeno ascolti loro -prosegue il segretario di Più Europa-. Nel riconoscere lo Stato di Palestina non ci sarebbe alcuna legittimazione di Hamas e non equivale a premiare il terrore come dice Netanyahu, cosa che invece sta facendo lui con la sua guerra, alimentando il rancore e la violenza che rischia di esplodere negli anni a venire".

"Il no di Meloni al riconoscimento dello Stato di Palestina risponde a una lettura che non sta più in piedi: piuttosto che sposare la linea filo Netanyahu degli USA di Trump, il governo italiano rompa gli indugi e si faccia promotore in Europa di un fronte unito per il riconoscimento dello Stato di Palestina, mandando così un messaggio inequivocabile di isolamento politico e diplomatico al governo israeliano”, conclude Magi.