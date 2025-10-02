Mo: Malan, 'fieri operato governo Meloni, da Italia più aiuti di tutti'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Siamo fieri di quanto fatto dal governo Meloni sul Medio Oriente. In questi ultimi due anni i rapporti intessuti con Israele hanno reso possibili gli aiuti a Gaza e portare in Italia tanti bambini palestinesi per essere curati e assistiti. L’Italia ha portato p...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Siamo fieri di quanto fatto dal governo Meloni sul Medio Oriente. In questi ultimi due anni i rapporti intessuti con Israele hanno reso possibili gli aiuti a Gaza e portare in Italia tanti bambini palestinesi per essere curati e assistiti. L’Italia ha portato più aiuti in terra di Palestina che tutte le altre nazioni europee messe insieme.

Il nostro governo, dopo il 7 ottobre, ha difeso Israele nel suo diritto ad esistere mentre Hamas si è dimostrata la peggiore piaga per arrivare al riconoscimento dello Stato di Palestina". Così in Aula il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

"Siamo fieri anche della posizione tenuta dall’esecutivo sulla missione di Flotilla perché ne abbiamo tutelato i componenti, cosa che avrebbe meritato più riconoscimenti che critiche. Ci troviamo di fronte ad un piano di pace approvato dalla Lega Araba e da altri paesi arabi non ostili ad Israele, oltre che da Gran Bretagna, Francia e Germania e la stessa Hamas sta riflettendo se approvarlo. Questo lo dico perché solo la nostra opposizione di sinistra, che dimostra di virare sempre più a sinistra, si è astenuta su ciò, mentre noi ribadiamo con forza di essere fieri dell’operato del nostro governo", conclude.