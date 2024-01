Mo: media, 'Idf colpisce 10 obiettivi in Libano'

Beirut, 19 gen. (Adnkronos) - Media libanesi riferiscono che l’Idf ha colpito circa 10 obiettivi nel sud del Libano in raid ancora in corso. Non c'è stato ancora alcun commento da parte dell'esercito israeliano....