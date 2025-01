Mo: Milani (Fdi), 'accordo tregua Gaza fa sperare per liberazione ostaggi'

Mo: Milani (Fdi), 'accordo tregua Gaza fa sperare per liberazione ostagg...

Mo: Milani (Fdi), 'accordo tregua Gaza fa sperare per liberazione ostagg...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Dopo 15 mesi di guerra devastante che ha causato migliaia di morti civili, Israele e Hamas finalmente hanno raggiunto un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Una notizia che conforta e fa ben sperare su un esito positivo e definitivo delle trattative con la liberazione degli ostaggi come annunciato ieri dal presidente eletto degli Usa Donald Trump che ha impresso un cambio di passo nelle trattative". Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.

"L’accordo raggiunto – aggiunge Milani – è frutto delle diplomazie internazionali in cui si è spesa anche la nostra premier Giorgia Meloni incontrando il Presidente palestinese, Mahmoud Abbas. L’Italia, con il governo Meloni, ha ribadito che farà la sua parte nella ricostruzione di Gaza per consolidare in modo permanente la fine delle ostilità”.