Mo: Nevi, 'sciopero non è solidarietà a Gaza, dramma sfruttato per attaccare governo'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Gli scioperi e le manifestazioni in corso non hanno nulla a che vedere con la solidarietà al popolo palestinese. È evidente che si stia sfruttando un dramma internazionale per attaccare il governo e per fini di propaganda politica. Il processo politico e diplomatico prosegue con il sostegno dell’Europa e dei Paesi arabi, mentre in Italia l’opposizione, priva di argomenti, sceglie di alimentare tensioni sociali, con il rischio di danneggiare la stessa causa che dice di voler sostenere.

Forza Italia respinge queste strumentalizzazioni: la pace si costruisce con la responsabilità e con il lavoro delle istituzioni". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, a Tagadà su La7.