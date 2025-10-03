Mo: Padovani (Fdi), 'Landini e sinistra scollati da problemi reali Paese strumentalizzano Gaza'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Le manifestazioni, che spesso stanno degenerando in scontri violenti con momenti di forte tensione, come accaduto ieri sera a Firenze, poco hanno a che vedere con il nobile intento di aiutare la popolazione di Gaza. Se Landini e compagnia cantando fossero in buona fe...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Le manifestazioni, che spesso stanno degenerando in scontri violenti con momenti di forte tensione, come accaduto ieri sera a Firenze, poco hanno a che vedere con il nobile intento di aiutare la popolazione di Gaza. Se Landini e compagnia cantando fossero in buona fede non avrebbero il minimo tentennamento a riconoscere come il governo Meloni stia gestendo in modo ineccepibile la politica internazionale e la crisi in Medio Oriente, anzi ne sarebbero orgogliosi".

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Padovani.

"Invece, in modo strumentale, continuano a sfruttare la crisi umanitaria della popolazione palestinese sperando di racimolare qualche consenso, avendo perso ormai totalmente la percezione dei problemi reali del Paese. Ma gli italiani non si lasciano confondere dalle falsità dell’opposizione, che oggi ancora una volta richiamiamo al senso di responsabilità. Auspichiamo dalla sinistra un impegno per disinnescare le piazze manovrate da chi non ha a cuore veramente la pace", conclude.