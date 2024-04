Mo: ragazzo palestinese ucciso in raid Idf in campo profughi a Tulkarem

Mo: ragazzo palestinese ucciso in raid Idf in campo profughi a Tulkarem

Ramallah, 19 apr. (Adnkronos) - Un ragazzo palestinese di 16 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante il raid israeliano in corso nel campo profughi di Nur Shams, a Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della Sanità della Cisgiordania, aggiungendo l'adol...

Ramallah, 19 apr. (Adnkronos) – Un ragazzo palestinese di 16 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante il raid israeliano in corso nel campo profughi di Nur Shams, a Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della Sanità della Cisgiordania, aggiungendo l'adolescente è arrivato morto in ospedale dopo essere stato colpito alla testa dai proiettili.