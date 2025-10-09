Mo: Renzi, 'Trump grande vincitore politico, Nobel? Alla politica che ferma le guerre'

Roma, 9 ott (Adnkronos) - "L'accordo dice che la politica riesce a fermare una massacro senza fine". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24, parlando del Medio Oriente. "Il grande vincitore politico di questa stagione è Trump", l'accordo "è una pietra mil...

Roma, 9 ott (Adnkronos) – "L'accordo dice che la politica riesce a fermare una massacro senza fine". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24, parlando del Medio Oriente. "Il grande vincitore politico di questa stagione è Trump", l'accordo "è una pietra miliare nella politica estera e una grande vittoria di Trump", ha spiegato il leader di Iv.

"Il Nobel a Trump è l'ultima cosa che mi interessa. Lo potresti dare ai politici che hanno fatto l'accordo, ai francescani che son rimasti lì, ai leader islamici riformisti, a quella parte di Israele che era contro l'estremismo. L'importante è che passi il messaggio che con uno sforzo politico la guerra può terminare", ha aggiunto Renzi.