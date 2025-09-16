Mo: Ricciardi (M5S), 'Meloni venga in aula, vogliamo votare su posizione governo'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Chiediamo che Meloni venga in Aula con delle comunicazioni, che si voti nero su bianco su quello che il governo vuole fare. Siamo stanchi di sentire le banalità di Tajani, che oggi è riuscito a dire 'siamo contrari alle operazioni di Israele perch...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Chiediamo che Meloni venga in Aula con delle comunicazioni, che si voti nero su bianco su quello che il governo vuole fare. Siamo stanchi di sentire le banalità di Tajani, che oggi è riuscito a dire 'siamo contrari alle operazioni di Israele perché ci sono rischi per i civili'.

Le cose sono due: o siete complici o siete totalmente inadeguati". Così in Aula Ricciardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

"Nel corso del tempo avete messo il limite dell’indecenza sempre più in alto: avete accettato i primi massacri; poi gli spari sulla gente in fila per il pane:; poi sui diplomatici; poi la violazione della sovranità del Libano e del Qatar; i missili sulle truppe Onu e addirittura 355 colpi su una bambina. Gaza oggi sta morendo e con lei tutti i valori occidentali. Con il vostro agire avete seppellito pagine di storia e quando le generazioni del domani ci chiederanno come si è fatto a chiudere gli occhi davanti a questo genocidio, gli diremo che si fa così. Proprio come fate voi”.