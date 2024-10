Mo: Schlein, 'governo non si limiti alle telefonate, non vediamo sforzo diplomatico'

Mo: Schlein, 'governo non si limiti alle telefonate, non vediamo sforzo ...

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Bisogna esigere dal governo italiano che sia all'altezza della tradizione diplomatica dell'Italia, questo sforzo non lo stiamo vedendo in Ucraina e in Medio oriente". Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento al convegno 'Salviamo l’Onu...