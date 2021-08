Mobilità: accordo Ferragamo – Alphabet (Bmw), in flotta azienda solo Plug In Hybrid o Full Electric

Milano, 3 ago. (Adnkronos) – Salvatore Ferragamo ha raggiunto un accordo con la filiale italiana di Alphabet, società del gruppo Bmw che si occupa della fornitura di servizi di mobilità aziendale. L’accordo prevede la sostituzione della flotta di oltre 150 veicoli aziendali in Italia con vetture Plug In Hybrid o Full Electric, per ridurre le emissioni di CO2 e puntare a una mobilità più sostenibile.

Entro il 2022, l’azienda installerà oltre 40 colonnine di ricarica elettrica nella sede fiorentina di Osmannoro.

"La responsabilità sociale e ambientale sono elementi imprescindibili non solo delle nostre collezioni, ma delle nostre azioni a 360 gradi. Siamo orgogliosi di questa partnership con Bmw Group, con cui condividiamo la passione per un impegno sostenibile che sia sinergico e strategico e che pensi al futuro già dal presente, perché un futuro migliore inizia da adesso", spiega l'ad di Ferragamo, Micaela le Divelec Lemmi.

“Il Bmw Group è impegnato a condurre la transizione verso la mobilità elettrica con un’offensiva di prodotto che da qui al 2023 potrà contare su una gamma di 25 veicoli elettrificati, metà dei quali completamente elettrici", sottolinea Andrea Castronovo, presidente e amministratore delegato di Alphabet Italia. "L’espansione della nostra offerta di veicoli elettrificati arriva nel momento in cui il mercato è pronto ad accoglierla e fa registrare una domanda in costante crescita per questo tipo di veicoli.

Come dimostra l’esempio di Ferragamo, le aziende si stanno dimostrando particolarmente attente a questi aspetti e stanno orientando le scelte riguardo la flotta dei propri veicoli tenendo in considerazione l’aspetto della sostenibilità".