Moda: Milano, domani torna Fashion week in presenza con 65 sfilate

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Dopo il successo del Supersalone, torna in presenza in città anche la moda. Si terrà da domani fino al 27 settembre 2021 la Milano Fashion Week Women’s Collection, che segna il ritorno agli eventi fisici con un calendario di 65 sfilate, 43 in presenza e 22 digitali.

In agenda anche 98 presentazioni e 38 eventi per un totale di 201 appuntamenti in calendario (154 in presenza e 47 digitali).

La Fashion Week sarà celebrata mercoledì con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana che lanceranno un nuovo evento istituzionale di Cnmi dedicato alla sostenibilità. Tra gli eventi che arricchiscono il calendario, tra cui la mostra per il 40° anniversario dalla nascita del brand Emporio Armani, l’evento per il 20° anniversario della collezione Nudo di Pomellato, la celebrazione dei 50 anni di carriera di Chiara Boni e l’anniversario per i 60 anni del brand Marcolin.

Cnmi ha ideato una serie di progetti che sottolineano l’impegno poliedrico dell’associazione rispetto a differenti tematiche, finalizzato a rafforzare e far evolvere in maniera innovativa e dinamica il sistema della moda italiana. Anche durante questa edizione, grande attenzione continua ad essere rivolta ai talenti emergenti. Giunto alla sua settima edizione, Milano Moda Graduate, manifestazione dedicata alle eccellenze delle scuole di moda italiane, ritorna con una sfilata in programma il 26 settembre alle ore 16.

I nove finalisti dell’iniziativa presenteranno le loro collezioni davanti ad una giuria internazionale composta imprenditori, giornalisti, buyer che voteranno le collezioni e decreteranno il vincitore.