Adele Baldassarre, 16enne e studentessa del liceo “Sigonio” di Modena, è morta nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno: i genitori, non vedendola alzarsi, erano andati a svegliarla ma la 16enne non ha aperto gli occhi, è morta nel sonno in seguito ad un malore improvviso.

Modena, Adele Baldassarre morta nel sonno: era stata in pronto soccorso per accertamenti

Adele Baldassarre, qualche giorno prima della sua morte, si era sottoposta ad accertamenti indirizzati al funzionamento della tiroide, che avevano dato però esito negativo. “Sono stanca, vado a dormire” sono state le parole che la 16enne ha detto ai genitori prima di andare in camera quella sera. A dire cosa abbia ucciso Adele sarà l’autopsia. La 16enne sognava di fare la cantautrice e stava muovendo i suoi primi passi nel mondo della musica.

Il ricordo della scuola

La scuola, che ha annullato i festeggiamenti previsti per l’ultimo giorno di lezioni, ha ricordato Adele in un post sul proprio sito: “Allieva di pianoforte e canto, nel corso dell’anno aveva partecipato a diversi eventi musicali, tra cui il concorso nazionale ‘Scuole in musica di Verona’, dove si era classificata al primo posto tra i pianisti per la categoria triennio solisti. Venendo al canto, la studentessa faceva parte del ‘Coro specialisti’ dell’istituto, con il quale aveva preso parte a una serie di rassegne e concorsi, esibendosi l’ultima volta lunedì sera al teatro comunale di Modena in ‘Armonie del Novecento: un viaggio sinfonico’. I compagni ricordano Adele come una ragazza straordinaria. I docenti rimpiangono la sua eccezionale sensibilità che emergeva nell’amore per la poesia e per la musica, infatti, la ragazza sognava di diventare cantautrice e aveva già composto alcuni brani musicali. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità scolastica“.

