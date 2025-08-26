Tragedia sulle strade di Modena. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente tra la moto che stava guidando e un furgone. Inutili i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Modena, incidente mortale tra moto e furgone: la vittima aveva 21 anni

Un grave sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 25 agosto, intorno alle 17, lungo la via per Spilamberto, nella frazione di Brodano a Vignola.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati una moto Yamaha e un furgone di un corriere espresso.

L’impatto, avvenuto nei pressi del parcheggio del Bricolin e a poca distanza da numerose attività commerciali, è stato estremamente violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: le lesioni riportate dal motociclista erano troppo gravi.

La Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli ha effettuato i rilievi di legge e interdetto il traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti.

Modena, incidente mortale tra moto e furgone: chi era la vittima

A perdere la vita nello schianto è stato Alex Boriello, 21 anni, originario di Valsamoggia. Il giovane, descritto da chi lo conosceva come un ragazzo solare e pieno di energie, stava percorrendo la strada in direzione di Spilamberto quando si è trovato di fronte il furgone.

La sua morte ha gettato nello sconforto la comunità di Valsamoggia e gli amici più stretti, che in queste ore lo ricordano con messaggi di affetto e cordoglio.