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Mondiali, oggi Inghilterra-Croazia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Mondiali, oggi Inghilterra-Croazia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Ai Mondiali 2026 è il giorno dell'Inghilterra. Oggi, mercoledì 17 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L, che comprende anche Ghana e Panama (impegnate nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, a...

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(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il giorno dell’Inghilterra. Oggi, mercoledì 17 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L, che comprende anche Ghana e Panama (impegnate nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, all’una ora italiana). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

 

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia, in campo alle 22:  

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel 

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. All. Dalic 

La partita tra Inghilterra e Croazia sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn.

Sfida visibile anche in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.  

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