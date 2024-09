Monica Bellucci, una diva senza tempo, ha festeggiato il suo 60esimo compleanno. A chi non la conosce, è notevole la sua carriera: un titolo di studio in diritto, una vita dedicata al grande schermo, le relazioni affettive, le separazioni e la maternità vissuta in età avanzata.

Monica Bellucci, nata nel 1964 a Città di Castello, celebra il suo 60esimo compleanno. Nonostante l'età, rimane un'icona di femminilità italiana. Ha avuto successo sia a livello nazionale che internazionale, ed è stata scelta dal regista Tim Burton per il suo ultimo film 'Beetlejuice Beetlejuice'. Detiene una laurea in legge, ha avuto relazioni significative, divorzi e maternità tardiva. Bellucci è apprezzata globalmente.

Monica Bellucci, nata nel 1964 a Città di Castello (Umbria), celebra il suo 60esimo compleanno. Nonostante l’età, sembra che il tempo non abbia lasciato traccia su di lei. Icona di femminilità e italianità, la Bellucci è una diva sempreverde che ha realizzato un sogno conquistando sia il palcoscenico nazionale che internazionale. Oltre al mondo del cinema, Monica Bellucci ha colpito anche il cuore del famoso regista Tim Burton, che l’ha scelta per il suo ultimo film, ‘Beetlejuice Beetlejuice’, presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia. Ha una laurea in legge, ha vissuto storie d’amore importanti, ha attraversato divorzi e ha avuto i figli in età avanzata. Essa è conosciuta e stimata in tutto il globo.