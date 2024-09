Monica Setta fa un grosso errore con i microfoni ancora attivi: «Che aspetto terribile, è un maschio o una femmina?». Successivamente, si rende conto del suo errore e si scusa.

La presentatrice di Unomattina in famiglia su Rai1, Monica Setta, ha fatto un commento imbarazzante riguardo al genere di un concorrente di "Canta che ti passa", durante un collegamento live. Dopo l'errore, Setta si è scusata pubblicamente e ha inviato una lettera di spiegazione ai dirigenti Rai e al comitato di vigilanza. Ha sottolineato che ci sono stati problemi audio durante lo show e ha ribadito il suo rispetto per il partecipante. Nonostante l'incidente, il concorrente è stato elogiato da Setta e dagli altri giudici per la sua esibizione.

Monica Setta, presentatrice di Unomattina in famiglia su Rai1, ha commesso un errore imbarazzante questa mattina. Durante un collegamento live con Carmelo, un partecipante al gioco “Canta che ti passa” da Palermo, Setta ha esclamato «Madonna mia, ma allora è maschio o femmina?». Il commento è stato fatto poco prima dell’esibizione di Carmelo, che stava spiegando di aver scelto di eseguire “Il mondo” di Jimmy Fontana. Dietro di lei, si sentivano altri commenti in studio, tra cui «Ma che problema ha? Sta male?».

Monica Setta si è prontamente scusata per l’incidente e ha dichiarato di aver inviato una lettera di spiegazione ai dirigenti Rai e al comitato di vigilanza. Monica ha precisato, «Non era mia intenzione né quella del rispettoso colonnello Laurenzi di prendere in giro qualcuno».

Setta ha aggiunto che c’erano stati problemi audio durante il talent show e che non era nemmeno riuscita a sentire il nome del partecipante. Per questo motivo, ha inviato una lettera alla direzione e al comitato di vigilanza Rai per fornire ulteriori chiarimenti sull’episodio, che è divenuto virale online. «Mi dispiace se la pubblicità generata ha offeso il partecipante, che in studio non ha subito nessuna umiliazione. Al contrario, l’ho elogiato per la sua bravura nel fare ciò che doveva fare: cantare», ha affermato la presentatrice.

Ciononostante l’esplosione di commenti online, Carmelo è stato accolto molto positivamente dalla giuria del concorso, inclusa Setta, il quale ha elogiato la sua performace: «Hai eseguito la canzone magnificamente», ha sottolineato la presentatrice. Gli altri giudici hanno aggiunto: «Hai fatto un ottimo lavoro, amiamo il tuo modo di fare. Sei un personaggio, ci complimentiamo con te», «Sono sorpresa, ha utilizzato le cuffie del telefono per cantare. Non è semplice senza un microfono».