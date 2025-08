Morta Kelley Mack, attrice di 'The Walking Dead': aveva 33 anni

(Adnkronos) - Kelley Mack, attrice nota per i suoi ruoli in 'The Walking Dead', 'Chicago Med' e '9-1-1', è morta all'età di 33 anni a causa di complicazioni derivanti da un glioma del sistema nervoso centrale. La notizia è stata confermata tram...

(Adnkronos) – Kelley Mack, attrice nota per i suoi ruoli in 'The Walking Dead', 'Chicago Med' e '9-1-1', è morta all'età di 33 anni a causa di complicazioni derivanti da un glioma del sistema nervoso centrale. La notizia è stata confermata tramite un messaggio pubblicato sull'account dell'attrice, firmato dalla sorella Kathryn Mack: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley.

Una luce così brillante e fervente è transitata nell'aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare".

Il decesso è avvenuto serenamente sabato, circondata dalla madre, Kristen, e dalla zia, Karen. Secondo quanto raccontato dai familiari, Kelley avrebbe già fatto sentire la sua presenza ad alcuni dei suoi cari "sotto forma di farfalle", simbolo di trasformazione e di continuità spirituale. "Ci mancherà in un modo che le parole non possono esprimere. Kelley vorrebbe che sapeste quanto vi ha amato", si legge ancora nel post, che si conclude con un messaggio della sorella Kathryn: "E io, come sua sorella, voglio che sappiate quanto è stata coraggiosa, soprattutto quando ha deciso di compiere il salto per ricongiungersi con Dio. Sono così fiera di lei. Dannatamente fiera".

Il glioma del sistema nervoso centrale, una neoplasia cerebrale che origina nel cervello o nel midollo spinale, compromette progressivamente le funzioni neurologiche. L'attrice aveva condiviso alcuni aspetti del suo percorso terapeutico all'inizio dell'anno. A marzo, ha annunciato il completamento della radioterapia protonica, scrivendo: “È stata una sfida adattarmi a un nuovo ambiente dopo aver avuto una routine a casa, ma il supporto mentale ed emotivo dei miei cari mi mantiene forte, anche quando fisicamente mi sento fuori equilibrio”. Ha poi aggiunto: “È una sfida che mi sta facendo meraviglia, e finora il sole ha brillato ogni giorno. In generale, questo percorso non è stato facile, ma le cose stanno migliorando; è difficile vedere i miglioramenti quando sei nel mezzo di tutto. Grazie ancora e ancora per il supporto e le preghiere”.

Nata il 10 luglio 1992 a Cincinnati, Ohio, Kelley Mack ha iniziato la sua carriera con produzioni indipendenti, prima di approdare a ruoli televisivi di maggiore rilevanza. Nel 2018, era diventata popolare tra il pubblico internazionale per aver partecipato alla nona stagione di 'The Walking Dead', interpretando Addy, abitante della colonia Hilltop, in cinque episodi della nona stagione.

Ha inoltre recitato in un episodio di '9-1-1' nel 2019 e nell'ottava stagione di 'Chicago Med' nel ruolo di Penelope Jacobs. Il regista Michael E. Satrazemis, che ha collaborato con lei in "The Walking Dead", ha espresso il suo cordoglio: “Ho avuto la fortuna di creare con Kelley in TWD. Una luce brillante a tutti i livelli. Tutto il mio amore per coloro che la amano”.

Aveva anche prestato la voce a Gwen Stacy, doppiando Hailee Steinfeld nel film 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' (2018) per scopi promozionali, e ancora per uno spot Hyundai nel 2024. Molto attiva nel mondo della pubblicità, era apparsa in campagne per Dr Pepper, Budweiser, Dairy Queen, Chick-fil-A, Ross Stores, Eli Lilly e Rakuten (quest'ultima accanto alla madre). Al cinema, aveva partecipato a 'Broadcast Signal Intrusion' (2021), 'Delicate Arch' (2024). Il suo ultimo lavoro cinematografico è stato un film Universal, con Joe Thomas e Rosa Robson.

Con la madre, Kelley aveva scritto anche diverse sceneggiature, tra cui 'On the Black', storia ambientata nel mondo del baseball universitario degli anni ’50, ispirata ai nonni materni.

Negli ultimi 11 anni aveva vissuto e lavorato stabilmente a Los Angeles. Oltre alla recitazione, Kelley Mack era una persona poliedrica e piena di interessi: amava il tennis, l'escursionismo, il pickleball, il ciclismo, suonava il pianoforte, viaggiava spesso ed era una grande fan del fantasy football. Tra le sue passioni anche il cioccolato fondente, il bourbon, il popcorn, gli animali (veri e di peluche), la musica country e parlare con accento britannico, come raccontano i suoi familiari con affetto.

A piangerla, oltre ai genitori Kristen e Lindsay, ci sono la sorella Kathryn, il fratello Parker (anch'egli attore), i nonni Lois e Larry, e il compagno Logan, descritto come il suo "carissimo fidanzato".

Una cerimonia commemorativa pubblica si terrà il 16 agosto alle 13:00 presso il Glendale Lyceum di Glendale, in Ohio. È previsto anche un secondo evento celebrativo a Los Angeles, rivolto ad amici e colleghi. "Il suo spirito vibrante, la passione creativa e la dedizione al racconto hanno lasciato un segno indelebile in chi l'ha conosciuta e negli spettatori che ha saputo affascinare con il suo lavoro", ha scritto la famiglia sui social.