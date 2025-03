Morte di Carmine Gallo: il mistero di un ex poliziotto coinvolto in cyber cri...

Morte di Carmine Gallo: il mistero di un ex poliziotto coinvolto in cyber cri...

Un ex poliziotto sotto accusa

Carmine Gallo, noto per la sua carriera come super poliziotto, è morto all’età di 66 anni a causa di un infarto. La sua morte, avvenuta nella sua abitazione a Garbagnate Milanese, ha suscitato grande attenzione mediatica, non solo per la sua carriera, ma anche per le gravi accuse che pendevano su di lui. Gallo era agli arresti domiciliari in seguito a un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) e dalla Direzione Nazionale Antimafia (Dna), che lo accusava di essere il leader di una presunta rete di cyber spie.

Le accuse di cyber spionaggio

Secondo le indagini, Gallo avrebbe gestito un’organizzazione che si occupava di attività di dossieraggio su commissione, utilizzando tecniche di accesso abusivo a sistemi informatici. Questa rete, che ruotava attorno alla società Equalize, avrebbe operato in modo clandestino, raccogliendo informazioni riservate e sensibili. Le accuse di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico rappresentano un grave reato, che ha portato a un’attenzione particolare da parte delle autorità competenti.

Un’autopsia per chiarire le cause

In seguito alla morte di Gallo, è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia ha sollevato interrogativi non solo sulla salute dell’ex poliziotto, ma anche sulle implicazioni legali e morali legate alla sua vita e alla sua carriera. Gallo, che aveva dedicato gran parte della sua vita alla lotta contro il crimine, si è trovato coinvolto in un caso che ha messo in discussione la sua integrità e il suo operato. La comunità e le forze dell’ordine stanno seguendo con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, che potrebbe rivelare ulteriori dettagli su una storia già complessa.