Morte improvvisa per il Tiktoker Mister Pella Pazzo

Il noto tiktoker Mister Pella Pazzo, 40 anni, è venuto a mancare nella giornata di ieri. Si chiamava Lorenzo Della Femmine ed era una star di TikTok con un milione e mezzo di follower, diventato famoso grazie ai video fatti insieme alla moglie e ai tre figli. Lo scorso settembre l'uomo era già stato portato in ospedale dopo un malore che, come spiegato da Della Femmine dopo il ricovero, era dovuto alla labirintite e dai tanti farmaci assunti in quel periodo. Poi ieri pomeriggio è successa la tragedia: il Tiktoker sembra abbia avuto un attacco cardiaco mentre stava giocando col figlio e il decesso sia sopraggiunto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove sono arrivate decide di persone e fan preoccupati.