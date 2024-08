Julian Ortega è andato in arresto cardiaco mentre si trovava in riva al mare domenica 25 agosto

Julian Ortega, attore divenuto celebre per la sua partecipazione nella serie tv spagnola Elite, è morto a 41 anni a causa di un arresto cardiaco.

La morte improvvisa di Julian Ortega

Julian Ortega è morto mentre si trovava sulla spiaggia di Zahora a Barbate, in Spagna, domenica 25 agosto. Inizialmente si era parlato di un annegamento, ma in un secondo momento è giunta la rettifica da parte delle autorità spagnole. Ortega è infatti andato in arresto cardiaco mentre si trovava sulla riva ed è morto sul colpo. Sono stati dunque vani tutti i tentativi di rianimazione da parte dei paramedici.

Il lutto del mondo dello spettacolo

L’Union de Actores y Actrices spagnola ha pubblicato un necrologio in onore di Julian Ortega. L’attore aveva acquisito fama internazionale soprattutto per la sua parte del direttore del ristorante La Cabana nella serie drammatica Elite. Ruolo che aveva ricoperto per diversi episodi nel corso della prima stagione.

Paco Collado, co-protagonista insieme a Ortega della serie tv The Countryside ha voluto ricordarlo con un messaggio su X in cui scrive: “È stato un grande piacere interpretare tuo padre. Ricorderemo sempre la tua simpatia, generosità e professionalità”