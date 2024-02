Antonio Paolucci, ex sovrintendente del polo museale di Firenze, ex ministro per i Beni culturali e direttore dei Musei Vaticani, è deceduto a Firenze all’età di 84 anni.

Morto Antonio Paolucci, ex ministro dei Beni culturali: tra i massimi storici dell’arte

Originario di Rimini, nato il 19 settembre 1939, Paolucci è stato uno degli storici ed esperti d’arte più stimati in Italia. La sua carriera è iniziata nel 1969 come ispettore delle Belle arti a Firenze, e successivamente ha ricoperto ruoli di rilievo a Venezia, Verona e Mantova. Nel 1988 è stato nominato soprintendente a Firenze, Prato e Pistoia, gestendo i danni provocati dall’attentato dei Georgofili alla Galleria degli Uffizi nel 1993. Nel 2002 è diventato soprintendente del Polo museale fiorentino, e nel 2004 direttore regionale per i beni storici, artistici e paesaggistici della Toscana.

Morto Antonio Paolucci, tra i massimi storici dell’arte: un uomo di cultura appassionato

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha elogiato Paolucci come un uomo di cultura appassionato e rigoroso, mentre il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha espresso profondo dolore per la perdita di una figura autorevole. Nardella ha sottolineato il contributo di Paolucci come Ministro nel governo Dini, il suo ruolo nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, e la sua voce critica nelle vicende culturali italiane. La morte di Paolucci rappresenta una significativa perdita per Firenze e per l’Italia.