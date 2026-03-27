E' deceduto all'età di 87 anni, Fabio Roversi Monaco, giurista, accademico e rettore dell'Università Alma Mater di Bologna dal 1985 al 2000.

Un grave lutto ha colpito l’Università degli studi di Bologna dato che è venuto a mancare uno dei professori più stimati ed apprezzati diventato poi anche rettore per ben 15 anni. Scopriamo chi era ed il suo percorso sia di studi ma soprattutto di imaptto per l’Università e la sua crescita per diventare uno degli atenei più importanti del mondo.

Il ricordo del rettore attuale

Il rettore attuale dell’Università Prof. Giovanni Molari ha voluto esprimere il ricordo a nome di tutta l’Università per ciò che Fabio Roversi Monaco ha rappresentato sia nella sua carriera da Prof. di Diritto che durante il suo rettorato.

Di seguito le sue parole dal magazine ufficiale dell’Ateneo:

“Con la scomparsa di Fabio Roversi Monaco l’Università di Bologna perde una delle sue figure più autorevoli e rappresentative. Ha saputo guidare l’Ateneo con visione, determinazione e profondo senso delle istituzioni, contribuendo in modo decisivo al suo sviluppo internazionale.”.

Chi era Fabio Roversi Monaco

La carriera universitaria di Fabio Roversi Monaco lo ha visto essere docente di Diritto costituzionale e successivamente di Diritto amministrativo.

Dal 1978 al 2013 è stato direttore della S.P.I.S.A. – Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Alma Mater – promuovendo il primo Master per Giuristi d’Impresa in Italia ed il corso di Diritto sanitario.

L’incarico di Rettore è arrivato nel 1985, carica che ha mantenuto sino al 2000. In questi 15 anni ha contribuito a promuovere iniziative di livello e caratura internazione, tra le quali vanno ricordate – Magna Charta Universitatum nel 1988, che ha visto la firma di oltre 400 rettori di università nel mondo e il Bologna Process del 1999.

Ha ricevuto, oltre alla Laurea ad Honorem in Medicina dall’Alma Mater, anche oltre 20 Lauree Honoris Causa da Università nel mondo, tra le quali l’Università Panthèon 1 – Sorbonne di Parigi (Paris 1) e il Dickinson College di Carlyle.

Anche a livello politico ha avuto rilevanza è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.