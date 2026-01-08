Michele Carmosino: a 78 anni conquista l'undicesima laurea, un traguardo accademico straordinario

Michele Carmosino, a 78 anni, ha conseguito la sua undicesima laurea, dimostrando che la passione per l'apprendimento è senza limiti di età. La sua determinazione e il suo impegno rappresentano un esempio ispiratore per tutti coloro che credono nell'importanza della formazione continua e nello sviluppo personale.

Il mondo accademico è spesso considerato un percorso lineare, ma la storia di Michele Antonio Carmosino rompe gli schemi tradizionali. Questo 78enne, originario di Vastogirardi in provincia di Isernia, ha recentemente conseguito la sua undicesima laurea, arricchendo il suo già straordinario curriculum.

Il suo ultimo traguardo è stato raggiunto presso l’Università La Sapienza di Roma, dove si è laureato in Studi storico-artistici.

Questa tesi, dedicata a Artemisia Gentileschi, ha riscosso particolare interesse, tanto da essere condivisa sui social dell’ateneo, testimoniando l’originalità e il valore della sua ricerca.

Un percorso accademico straordinario

La carriera accademica di Carmosino è iniziata nel 1972 con la laurea in Ingegneria. Da quel momento, ha intrapreso un viaggio che lo ha visto laurearsi in Giurisprudenza, Economia e commercio, Lettere, Scienze politiche, Lingue e Medicina, ottenuta nel 2026, con successiva abilitazione alla professione medica.

La passione per la medicina e l’Alzheimer

Particolarmente interessato al campo della medicina, Carmosino ha dedicato il suo tempo allo studio dell’Alzheimer, un tema di grande rilevanza. Nonostante la sua età, la sua curiosità per le nuove conoscenze non sembra affievolirsi, anzi, continua a nutrirsi di nuove sfide accademiche.

Un modello di impegno civico e professionale

Oltre ai suoi traguardi accademici, Michele ha avuto una carriera anche in ambito pubblico e privato. Negli anni Ottanta, ha ricoperto ruoli di rilievo come presidente della Comunità montana Alto Molise e consigliere comunale di Vastogirardi nelle file del Partito Comunista Italiano. Ha anche lavorato come manager presso una ASL nelle Marche e ha esercitato la professione di avvocato dopo aver superato l’esame di Stato.

L’importanza della formazione continua

La sua decisione di intraprendere studi in Giurisprudenza nel 1996, all’età di 48 anni, segna una svolta fondamentale nella sua vita. Da ingegnere a studente di diritto, Michele ha dimostrato che la formazione non ha limiti di età e che l’apprendimento può accompagnare una persona in ogni fase della vita. La sua esperienza è una testimonianza di come la curiosità intellettuale possa spingerci a esplorare nuove discipline.

Oggi, Michele Carmosino è un autentico collezionista di lauree, un simbolo di perseveranza e dedizione. La sua storia invita a riflettere sull’importanza della conoscenza e della crescita personale, indipendentemente dall’età.