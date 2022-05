Motomondiale: Gp Italia, tris azzurro nelle qualifiche MotoGp, Di Giannantonio in pole

Scarperia, 28 mag. -(Adnkronos) – Tripletta italiana nelle qualifiche e cinquina Ducati nelle qualifiche del Gp d'Italia al Mugello sul bagnato. Pole position per Fabio Di Giannantonio (la prima in MotoGp) che gira in 1'46"156 seguito dai due piloti del team Mooney VR46: Marco Bezzecchi (1'46"244) e Luca Marini (1'46"327).

Quarto posto per il francese Johann Zarco (1'46"383) che precede Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'46"471) e il connazionale della Yamaha Fabio Quartararo (1'46"506). Brutta caduta per lo spgnaolo Marquez, la sua Honda va in fiamme, ma il pilota fortunatamente sta bene.