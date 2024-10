Muller è al centro di una controversia per una fotografia scattata al cimitero con le sue figlie. Commenti duri affermano: “Siamo arrivati al fondo”.

Muller è al centro di una controversia per una fotografia scattata al cimite...

Andreas Muller, ex partecipante di Amici di Maria De Filippi, ha causato polemiche online dopo aver condiviso su Instagram delle foto al cimitero con le sue neonate gemelle. Hunger ha visitato il cimitero per onorare suo zio Salvatore, deceduto prima della nascita delle bambine. Nonostante il significativo messaggio di commemorazione allegato alle fotografie, molti utenti hanno criticato l’azione, ritenendo inappropriato condividere un momento così privato sui social media.

Recentemente, Andreas Muller, partner di Veronica Peparini, ha sollevato un acceso dibattito online con un post condiviso sui social. Il ballerino ha pubblicato delle foto che lo mostravano in un cimitero insieme alle sue gemelline, appena nate. Molti utenti hanno espresso critiche, ritenendo inopportune le immagini caricate dall’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cosa è realmente accaduto e quale sia stata l’origine della controversia.

Le immagini al cimitero e la reazione del pubblico

Andreas Muller si trova nuovamente al centro di una controversia. Dopo aver rilasciato palloncini per celebrare la nascita delle figlie, è tornato nell’occhio del ciclone per un recente post sul suo profilo Instagram. Ha infatti pubblicato delle fotografie che lo ritraggono al cimitero con le gemelle Penelope e Ginevra, frutto della sua relazione con la collega Veronica Peparini. Il ballerino voleva che le bimbe avessero un legame con lo zio Salvatore, a cui era molto affezionato e che è venuto a mancare lo scorso ottobre dopo una lunga malattia. Purtroppo, lo zio non ha avuto la possibilità di conoscere le nipotine.

Per questo motivo, Andreas desiderava recarsi al cimitero per rendergli omaggio insieme alle piccole. Tuttavia, l’intenzione di condividere una situazione così personale ha causato un’ondata di critiche. Il ballerino ha deciso di immortalare quei momenti, accompagnando le foto con un messaggio commovente per suo zio e scegliendo come sottofondo musicale la canzone “Ovunque Sarai” di Irama.

Ecco di seguito la toccante dedicata di Muller allo zio:

Ciao zio, oggi segna un anno senza di te e sono venuto a renderti omaggio insieme a Ginevra e Penelope. A distanza di un anno da quel giorno terribile, sono qui per commemorarti con le cose più preziose della mia vita. La tua mancanza si sente tantissimo, ma oggi, nel cimitero, abbiamo trovato anche dei sorrisi tra le lacrime. Ginevra ha ereditato il tuo sorriso. Sei il loro angelo.

Nonostante le parole piene di significato, l’ex protagonista di Amici ha ricevuto critiche per aver postato le foto sui social. Nelle immagini appaiono lui e Veronica con le bambine in braccio, davanti alla tomba. Un momento così intimo che, secondo molti, non avrebbe dovuto essere condiviso su Instagram.

Ecco alcuni dei commenti più rilevanti:

Ci si chiede se il ballerino risponderà ancora, come ha fatto in passato per altre controversie.