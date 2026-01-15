Musica, Christophe Rousset alla Regia di Caserta apre rassegna ateneo Vanvitelli

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Apre con Christophe Rousset la rassegna musicale dell’Ateneo Vanvitelli.

Prende il via venerdì 16 gennaio, alle 17.30 presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta, 'Specchi di Musica. Università e Città in armonia', quest’anno si apre all’insegna di un ideale ponte tra due grandi baluardi della regalità europea.

A inaugurare l’iniziativa, la cui direzione artistica è affidata a Paologiovanni Maione docente di Musicologia e Storia della Musica dell’ateneo, è il celebre direttore d’orchestra e clavicembalista Christophe Rousset tra le figure più richieste dalle grandi istituzioni musicali internazionali.

Da oltre trent'anni, Rousset con l'ensemble Les Talens Lyriques si dedica a riportare alla luce le opere più emblematiche del passato e in particolare del repertorio barocco in cui eccelle. Il programma Luigi XIV al crepuscolo, pensato per quest’occasione, si apre con la sonata a tre La Steinkerque composta da Couperin nel 1692 e ispirata all’omonima battaglia che ebbe luogo in quello stesso anno. Le opere di François Couperin che verranno eseguite si distinguono per la loro diversità: sonate a tre ispirate allo stile italiano, una cantata, ma anche arie serie e una canzone da bere, "Souvent dans le plus doux sort" ("Spesso nella più dolce sorte"), la cui parte di basso continuo è aggiunta da Christophe Rousset. La cantata di Montéclair, composta dopo la morte del sovrano, è nello stesso stile di quelle del suo amico Couperin.

Les Talens Lyriques e il giovane basso-baritono Lysandre Châlon, diretti da Christophe Rousset, offriranno opere rappresentative della ricchezza della vita musicale durante il crepuscolo del regno del Re Sole. L’ingresso al concerto è libero e si prevede per la Reggia di Caserta il solo biglietto di accesso agli Appartamenti di 5 euro e le eventuali riduzioni previste.