Musumeci: "100 anni degli ingegneri orgoglio per la categoria e per gli italiani"

Catania, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) – "I 100 anni degli ingegneri sono motivo di orgoglio per la categoria e per tutti gli italiani". A dirlo il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, in corso a Catania.

"Scelta felice si scegliere Catania – spiega – perché è una città che vanta una presenza degli ingeneri davvero qualificata, ha una facoltà di ingegneria di indiscusso valore e sono convinto che una città laboratorio come Catania potrà consentire di prendere atto anche fisicamente di quanto sia importante oggi la messa in sicurezza del territorio".