Un’imprevista assenza di Myrta Merlino

Il 25 ottobre, durante la consueta puntata di Pomeriggio 5, gli spettatori hanno assistito a un cambiamento inaspettato: Myrta Merlino, la storica conduttrice, si è dovuta assentare per motivi familiari. Al suo posto, Simona Branchetti ha preso le redini del programma, creando un certo scalpore tra il pubblico. La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione degli utenti sui social, dove si sono susseguiti commenti di ogni genere.

Reazioni del pubblico sui social

La presenza di Simona Branchetti ha diviso l’opinione pubblica. Molti telespettatori hanno espresso la loro gioia per il ritorno della Branchetti, apprezzando la sua energia e positività. “Meno male che c’è la Branchetti, molto solare e positiva”, ha scritto un utente su X. Al contrario, altri hanno manifestato la loro sorpresa e confusione, non essendo abituati a vedere un Pomeriggio 5 senza Myrta Merlino. Questo cambiamento ha generato un acceso dibattito, evidenziando quanto la figura di Merlino sia radicata nel cuore dei telespettatori.

Il futuro di Myrta Merlino

Nonostante l’imprevisto, Myrta Merlino ha rassicurato i suoi fan, annunciando il suo ritorno previsto per lunedì. Durante l’ultima puntata, ha salutato il pubblico con un caloroso “Ci vediamo come sempre lunedì, buon weekend a tutti voi. Mi mancherete”. Questo ha contribuito a mantenere alta l’aspettativa per il suo rientro, mentre i fan si interrogano sulle ragioni della sua assenza. La conduttrice ha sempre avuto un forte legame con il suo pubblico, e il suo ritorno sarà sicuramente atteso con ansia.