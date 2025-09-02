Nadia Mayer lascia l'immobiliare e racconta la sua scelta sui social, tra emozione e nuovi progetti. I fan la sostengono, curiosi di scoprire la sua prossima avventura professionale.

Una scelta che sorprende i fan della celebre immobiliarista. Nadia Mayer lascia l’immobiliare, ma non sparisce dal piccolo schermo.

Nadia Mayer lascia l’immobiliare: l’annuncio social a cuore aperto

Ha scelto i social per raccontare una svolta personale. Nadia Mayer lascia l’immobiliare. Instagram, il 1 settembre. Un reel breve, diretto. “Ciao ragazzi, sono qui oggi a confessarmi con voi.

Ho preso una decisione molto sofferta, non è stato facile”, esordisce. Nadia Mayer, volto noto grazie a Casa a prima vista su Real Time, racconta di voler cambiare strada. Accanto a lei, nel programma, ci sono Corrado Sassu e Blasco Pulieri.

Il video mostra una Mayer emozionata, quasi sospesa tra passato e futuro. “Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto. Voglio sperimentare nuove cose, non è stata una scelta facile. Ho dovuto decantare questa decisione, ma ho voglia di fare qualcosa di nuovo”. Frasi semplici, sincere, che catturano. Poi l’appello ai follower: “Vi prego seguitemi perché vi porterà a conoscenza del mio nuovo progetto. Non mi mollate, state con me”.

Il post è accompagnato da una didascalia inequivocabile: “Lascio tutto. Non è facile, lo so, ma ho bisogno di nuove idee e nuovi progetti. A presto”. Reazioni immediate: centinaia di commenti tra dispiacere e sostegno. “Brava Nadia. Ti auguro il meglio continuando a seguirti. Per ora stasera ti guarderò su ‘Casa a prima vista’ (mi mancherai lì)”, scrive un utente. “Mi dispiace… ma ti seguirò sempre”, aggiunge un altro. E ancora: “In bocca al lupo, invidio il tuo coraggio”.

L’affetto del pubblico conferma quanto Mayer sia ormai un volto familiare. Elegante, determinata, professionale, ma capace anche di calore umano e autenticità. La sua carriera nell’immobiliare precede il piccolo schermo, ma è la televisione a farla conoscere a tutti.

Nadia Mayer lascia l’immobiliare… ma non la tv

Con questo annuncio, Nadia Mayer lascia l’immobiliare, segnando l’inizio di un nuovo capitolo professionale ricco di progetti e sfide da scoprire. Consapevole dell’eco delle sue parole, Mayer torna subito sui social per chiarire. Instagram stories, tono rassicurante: “Cari amici, vi ringrazio per l’affetto e l’attenzione. Desidero rassicurarvi: da questa sera sarò regolarmente presente a Casa a prima vista su Real Time. Le puntate in onda sono tutte nuove e continuerò a essere protagonista anche nella prossima stagione. Restate connessi. Le novità non finiscono qui”.

Parole che tranquillizzano i fan preoccupati di perderla improvvisamente. Quella di Nadia Mayer, più che un addio, sembra un’apertura. Un nuovo capitolo. Che coniuga esperienza passata e ambizioni da scoprire. L’immobiliare resta alle spalle, ma la televisione e i nuovi progetti la aspettano. Il pubblico, fedele, segue con curiosità. Una Mayer diversa, ma sempre la stessa, pronta a sorprendere ancora.