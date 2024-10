Nanni Moretti ha recentemente subito un infarto, ma ha rassicurato i fan dicendo: «Mi riprenderò, tornerò presto». Attualmente, il regista sta affrontando la situazione.

Nanni Moretti ha subito un infarto. La notizia è stata diffusa dallo stesso regista, che mercoledì 2 ottobre avrebbe dovuto presenziare al Cinema Vittoria di Napoli per l’anteprima del suo ultimo lavoro come produttore, “Vittoria”. Tramite un video registrato dall’ospedale, Moretti ha informato i presenti che purtroppo non poteva essere presente: «Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio e tornerò presto».

Dopo essere stato ricoverato e successivamente dimesso, il cineasta si trova ora a Roma, presso il cinema Nuovo Sacher, per assistere alla proiezione del film “Vittoria”, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, di cui è co-produttore. L’infarto ha però costretto Moretti a non partecipare all’evento di Napoli il 3 ottobre, dove era previsto che accompagnasse il film. Durante la proiezione, è stato trasmesso un video in cui il regista si scusava per la sua assenza e invitava alla discrezione. Lorenzo Cioffi, uno dei produttori, insieme ai registi, ha tranquillizzato il pubblico comunicando che Moretti era stato dimesso.