Un nuovo inizio per l’innovazione in Friuli Venezia Giulia

Si chiama αgorai ed è il nuovo innovation hub che Generali, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e altri partner privati, realizzerà a Trieste, precisamente a Palazzo Carciotti. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l’avanzamento della ricerca applicata e delle nuove tecnologie, un obiettivo che la Regione aveva in mente da tempo.

Un progetto che guarda al futuro

Durante l’annuncio ufficiale, avvenuto al Generali Convention Center, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha sottolineato l’importanza di questo hub come un fulcro europeo per l’innovazione. “È l’inizio di un percorso che ci permetterà di trovare risposte alle sfide tecnologiche del futuro”, ha dichiarato Fedriga, evidenziando come la sinergia tra pubblico e privato possa generare opportunità straordinarie per il territorio e per il Paese.

Il ruolo delle aziende e l’importanza della collaborazione

Fedriga ha anche menzionato le aziende coinvolte nel progetto, esprimendo la sua convinzione che molti altri soggetti si uniranno a questa iniziativa. “La crescita collettiva è fondamentale”, ha affermato, aggiungendo che è essenziale non perdere il treno dell’intelligenza artificiale, poiché ciò potrebbe significare perdere importanti occasioni di sviluppo. La Regione, quindi, si impegna a sostenere questa iniziativa, riconoscendo il valore della collaborazione tra diversi attori.

Un riconoscimento per Generali

In un momento di celebrazione, Fedriga ha consegnato la medaglia del Presidente della Repubblica a Philippe Donnet, Amministratore delegato di Generali, in segno di riconoscimento per il contributo dell’azienda a questo progetto innovativo. Questo gesto simboleggia l’importanza del sostegno privato nel promuovere l’innovazione e la ricerca in un contesto sempre più competitivo.