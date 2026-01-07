Antonella Clerici annuncia in diretta a È sempre mezzogiorno: "È nata Vittoria", emozione e felicità per tutti nello studio.

Questa mattina, nello studio di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha annunciato con gioia: “è nata Vittoria“, figlia di un noto chef della trasmissione. Un momento di grande emozione, condiviso in diretta con il pubblico che da anni segue il cooking show e il percorso personale del papà della piccola.

“È nata Vittoria”, l’annuncio in diretta di Antonella Clerici a ‘È sempre mezzogiorno’

L’annuncio è stato condiviso con il pubblico nello spazio che da anni rappresenta la sua seconda casa, lo studio di È sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 che accompagna il mezzogiorno degli italiani. “Oggi è nata Vittoria, misura 49 cm e pesa 3 chili e 190 grammi. È una bella notizia”, ha dichiarato Antonella Clerici, mostrando una tenera foto della piccola tra le braccia del papà.

Lo studio, tradizionalmente animato dai profumi della cucina e dalle risate dei protagonisti, oggi si è riempito di un’atmosfera di festa, segno che È sempre mezzogiorno non è solo un programma, ma una vera famiglia capace di celebrare insieme i momenti più importanti della vita dei suoi membri.

Un percorso di vita tra sfide e affetti per Andrea Mainardi

Andrea Mainardi è già papà di due figli: Michelle, nata da una precedente relazione e cresciuta in gran parte sotto la sua guida, e Cesare, venuto al mondo nel 2021 insieme ad Anna Tripoli. La nascita di Vittoria rappresenta così la terza tappa di un percorso familiare ricco di amore e responsabilità.

Lo chef non ha mai nascosto i momenti più complessi della sua vita, come la malattia e la perdita del padre, o la recente patologia agli occhi che sta affrontando con coraggio, condividendo la sua esperienza con sincerità. Come lui stesso ha sottolineato, “ogni difficoltà è stata accompagnata da amore e sostegno”: oggi, con l’arrivo di Vittoria, Andrea celebra un nuovo inizio e una felicità condivisa, dentro e fuori dallo studio di È sempre mezzogiorno.