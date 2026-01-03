Gioia immensa per Anna Tatangelo: è nata la sua seconda figlia. La notizia è stata condivisa dal fratello della cantante sui social.

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: in queste ore è nata la figlia avuta dall’allenatore Giacomo Buttaroni. La notizia è stata diffusa dal fratello Maurizio, che su Instagram ha condiviso un’immagine di una manina stretta a quella dei familiari, accompagnata dalle parole: “Auguri amore di zio bellissima“.

Un nuovo capitolo di vita per Anna Tatangelo

La gravidanza era stata annunciata lo scorso 18 giugno con una foto in cui Anna mostrava il pancione, rivelando al pubblico la dolce attesa. Dopo anni lontani dai riflettori amorosi, la cantante ha trovato in Buttaroni una relazione stabile e discreta, come confermato dal fratello: “Lui è un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose“.

Ora, Anna si trova a vivere questa nuova maternità con maggiore consapevolezza, dopo aver cresciuto Andrea, oggi dodicenne, frutto della relazione con Gigi D’Alessio. La nascita della piccola segna quindi un nuovo inizio per la famiglia, un momento di gioia e di scoperte, in cui la cantante e Giacomo imparano a costruire insieme la loro quotidianità.

“È nata!”. Anna Tatangelo mamma bis, l’annuncio emozionante ed il nome scelto per la figlia

La foto pubblicata dal fratello di Anna Tatangelo, Maurizio, e rilanciata da Adnkronos, accompagnata dalla melodia di “Profumo di mamma”, cantata dalla cantante per il primogenito Andrea, ha confermato con dolcezza la lieta notizia della nascita di Beatrice. Per la famiglia Tatangelo, questo fiocco rosa è fonte di immensa gioia, così come per Giacomo Buttaroni, diventato papà per la prima volta a soli 29 anni.