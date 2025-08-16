Vacanze in Sardegna per la cantante Anna Tatangelo, incinta per la seconda volta. Il web, però, si è soffermato sul dolcissimo gesto del primogenito Andrea D’Alessio…

Anna Tatangelo incinta, il dolce bacio al pancione del figlio Andrea commuove i fan

Lo scorso giugno 2025 Anna Tatangelo ha annunciato di essere incinta per la seconda volta con un dolce post sui social accompagnato dalle parole “Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”.

La cantante ha ritrovato l’amore con Giacomo Buttaroni dopo la separazione da Gigi D’Alessio e il brutto periodo vissuto per la perdita della mamma.

Il dolce gesto del figlio Andrea

In Sardegna insieme al figlio Andrea D’Alessio, Anna Tatangelo si gode il mare, il sole e la piscina. Sui social ha condiviso una carrellata di immagini della sua estate ma tra tutte, ad emozionare i fan, è uno scatto particolare e davvero dolce.

Nell’immagine in bianco e nero si vede il pancione in primo piano e il dolcissimo bacio del figlio quindicenne sulla pancia della mamma. Da sempre, i due sono affiatati e complici. Sembra che Andrea sia già pronto ad accogliere il nascituro.

Il loro legame sicuramente si rafforzerà ancora di più dopo la nascita del secondo figlio. Per il resto regna la privacy, infatti, Anna ha scelto di non rivelare quale sia il sesso del bebè che tra qualche mese nascerà.

Chi ha scattato la foto?

Il dubbio sorge spontaneo, chi le ha fatto queste bellissime foto? Forse il compagno Giacomo Buttaroni? Anche se lui non si vede mai negli scatti, potrebbe essere presente insieme ad Anna e a suo figlio Andrea per godersi giorni di spensieratezza e relax.