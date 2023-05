Home > Video > Natalia Rusco: "Non lavoro perché non mi piace lavorare" Natalia Rusco: "Non lavoro perché non mi piace lavorare"

"Ho scelto di non lavorare perché non mi piace lavorare, semplice. Ho avuto la possibilità economica di farlo e ho deciso che nella mia vita voglio fare solo ciò che mi piace. Vi mostro la giornata di una ragazza che non lavora". Natalia Rusco, nota sui social come @neversaynatalia, si definisce una "Stay at home girlfriend".