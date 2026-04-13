Nato, il soldato Rutte alla corte di Trump per salvare l'Alleanza

Il segretario generale della Nato Mark Rutte è volato a Washington per tentare di convincere il presidente Donald Trump a non dar seguito alle minacce di lasciare l’Alleanza atlantica. Non pare aver avuto grande successo, ma non tutti la pensano così.
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