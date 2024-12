Incidente al porto di Istanbul, in Turchia: alle 4 del 23 dicembre una nave cargo si è rovesciata e poi affondata

La nave portacontainer AMNAH era impegnata nelle operazioni di carico al porto di Ambarli a Istanbul quando ha iniziato a inclinarsi verso il molo. Dopo aver perso stabilità, si è ribaltata su un fianco, mentre era ancora ormeggiata, facendo cadere in acqua numerosi e pesanti container.

Nave cargo si capovolge e affonda al porto di Istanbul

Il grave incidente nel porto di Istanbul è avvenuto il 23 dicembre intorno alle 4 del mattino. Le autorità turche hanno comunicato che a bordo c’erano 15 membri dell’equipaggio, di cui cinque si sono gettati in acqua e sono stati salvati dai rimorchiatori intervenuti. Un membro ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in ospedale.

La nave AMNAH, costruita nel 1996, ha una lunghezza di 101 metri, una larghezza di 18 metri, un pescaggio di 4,6 metri e un tonnellaggio lordo di 3.999 GT. Il porto di Ambarlı si distingue per essere il più grande porto della Turchia in termini di volume di container e il quinto per tonnellaggio delle merci.

Nave cargo si capovolge e affonda al porto di Istanbul: le indagini

Le autorità sono giunte prontamente sul luogo dell’incidente, installando barriere galleggianti per contenere possibili fuoriuscite di idrocarburi e cercare di limitare l’impatto ambientale derivante dall’affondamento della nave. Secondo le prime indagini, la nave sarebbe stata caricata in modo errato, provocando una perdita di stabilità. A tal proposito, è stata avviata un’inchiesta focalizzata sui possibili errori durante le operazioni di carico.