'Ndrangheta: estorsioni e traffico di rifiuti, 14 arresti, sequestrati 4 locali a Milano

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – La Guardia di finanza di Milano, insieme alla polizia locale e ai carabinieri del comando Unità forestali, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 indagati legati alla 'ndrangheta, capeggiati dalla cosca Piromalli di Gioia Tauro, specializzati in estorsione, truffa ai danni di agenzie di lavoro interinale e traffico di rifiuti. Le operazioni, che vedono l'impiego di oltre 80 uomini e donne in divisa, stanno portando ad arresti e perquisizioni nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Pavia, Modena e Mantova, nonché al sequestro di quattro locali in centro a Milano.