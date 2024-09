Nella Chiesa degli Artisti, situata in piazza del Popolo a Roma, si sono svolti i funerali di Luca Giurato tra commozione e ovazioni.

Nella Chiesa degli Artisti, situata in piazza del Popolo a Roma, si sono svol...

Oggi a Roma hanno luogo i funerali del noto giornalista Luca Giurato, morto a 84 anni per un attacco cardiaco improvviso. Familiari, conoscenti e figure del mondo televisivo si sono riunite nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo per un ultimo saluto. Tra i presenti, Mara Venier, collega e amica di Giurato, ha espresso le sue condoglianze definendolo un elemento fondamentale della sua vita.