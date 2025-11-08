Nepal: Ricerche in Corso per Ritrovare Tre Alpinisti Dispersi

Le operazioni di soccorso in Nepal sono attualmente concentrate nel tentativo di ritrovare tre alpinisti scomparsi a seguito di una tragica valanga che ha colpito il Dolma Khang. Marco Di Marcello, biologo di 37 anni originario dell’Abruzzo, insieme a Markus Kirchler, un alpinista altoatesino, e Padam Tamang, uno sherpa nepalese, erano impegnati in un’attività di acclimatamento a quote elevate quando sono stati sorpresi dall’improvvisa frana di neve.

Questa disgrazia è avvenuta a oltre 5.400 metri di altitudine e ha coinvolto l’intero gruppo di alpinisti, che si trovava in fase di preparazione per una spedizione internazionale. Le condizioni estreme e l’inaccessibilità del terreno complicano ulteriormente le operazioni di recupero, con i soccorritori che affrontano sfide significative legate all’altitudine e alla durezza della neve.

Le ricerche in corso

I soccorritori, tra cui esperti locali e guide alpine, stanno facendo il possibile per rintracciare i corpi degli alpinisti. Tuttavia, la neve compatta e le rocce di grandi dimensioni hanno reso il lavoro estremamente difficile. Manuel Munari, capo della missione di soccorso, e Michele Cucchi, guida alpina, hanno espresso che le condizioni attuali impediscono l’avanzamento delle ricerche e che la situazione è davvero critica.

Le difficoltà del soccorso

Secondo i rapporti, la neve depositata dalla valanga si presenta in uno stato tale da variare in altezza da due a sei metri. Questa condizione ha costretto i soccorritori a sospendere ufficialmente le ricerche. Munari e Cucchi, tornati a Kathmandu, hanno informato le famiglie dei dispersi e hanno confermato che al momento non ci sono più speranze di trovare gli alpinisti vivi.

Il triste bilancio degli incidenti

Negli ultimi giorni, due distinti incidenti hanno portato a un tragico bilancio di vittime. Oltre ai tre alpinisti dispersi, si registrano altre tre vittime italiane: Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i quali erano impegnati nella scalata del monte Panbari, e Paolo Cocco, che faceva parte della stessa spedizione di Di Marcello e Kirchler. Questi eventi sottolineano la pericolosità delle attività alpinistiche in alta quota, dove anche un piccolo errore può avere conseguenze mortali.

Il profilo degli alpinisti

Marco Di Marcello, originario di Teramo, era conosciuto per la sua passione per l’alpinismo e per il suo impegno nel campo scientifico. Allo stesso modo, Markus Kirchler e Padam Tamang erano rispettati nella comunità alpinistica. La notizia della loro scomparsa ha scosso non solo le loro famiglie, ma anche tutti coloro che li conoscevano e ammiravano. Paolo Cocco, un fotografo e ex vicesindaco di Fara San Martino, è stato identificato tra le vittime, lasciando un vuoto incolmabile nella sua comunità.

Con il passare dei giorni, le speranze di un esito positivo per le ricerche si affievoliscono, e la comunità alpinistica e le famiglie dei dispersi si uniscono nel dolore e nella speranza che vengano recuperati al più presto i corpi dei loro cari. La situazione rimane critica e i pensieri di tutti sono rivolti a chi è rimasto coinvolto in questa tragedia.