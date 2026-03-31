Una nuova fase di maltempo interessa l’Italia a causa della Tempesta Erminio, che sta determinando condizioni atmosferiche instabili soprattutto sul Centro-Sud e sulle principali aree marittime. L’interazione tra masse d’aria differenti favorisce temporali sparsi, venti intensi e un generale calo delle temperature, coinvolgendo diverse regioni e in particolare settori tirrenici e adriatici, dove si registrano fenomeni anche di breve ma intensa durata. Ecco tutto sull’allerta meteo di oggi, martedì 31 marzo.

Tempesta Erminio sull’Italia: contesto meteorologico e dinamica della perturbazione

Una fase di instabilità atmosferica legata alla Tempesta Erminio sta interessando in queste ore diverse aree del territorio italiano, con effetti più evidenti soprattutto tra il basso Tirreno e lo Ionio. In questo scenario, l’evoluzione delle masse d’aria favorisce la formazione di temporali sparsi, generalmente non organizzati, che possono coinvolgere sia le zone costiere sia quelle interne, accompagnandosi localmente a rovesci di breve durata e, in alcuni casi, a episodi di grandine di piccole dimensioni.

Il quadro sinottico evidenzia inoltre una dinamica ciclonica in quota che tende a strutturarsi progressivamente, aumentando le condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni convettivi, pur mantenendo livelli di instabilità complessivamente contenuti. In questo contesto, il servizio PRETEMP segnala un livello di attenzione base per temporali isolati su diverse aree, comprese quelle adriatiche e parte del settore tirrenico meridionale, includendo regioni come Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna.

Tempesta Erminio sull’Italia, scatta l’allerta meteo: le regioni coinvolte

Il quadro meteorologico risulta ulteriormente complesso a causa dell’arrivo di correnti fredde di origine balcanica che contribuiscono a un generale peggioramento delle condizioni su buona parte del Centro-Sud. Secondo le indicazioni della Protezione Civile, l’interazione tra aria fredda e masse d’aria più miti presenti sul Mediterraneo favorisce venti intensi, un abbassamento delle temperature e precipitazioni anche a carattere nevoso sui rilievi. In diverse aree, tra cui Abruzzo e Molise, sono previste nevicate fino a quote collinari, con accumuli localmente significativi lungo i versanti esposti.

Parallelamente, sono state attivate diverse allerte meteo di livello giallo per piogge, venti forti e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, interessando numerose zone del Sud e delle Isole, oltre ad alcuni settori del Centro Italia. In prospettiva, tuttavia, è previsto un graduale miglioramento: nella seconda parte della settimana, infatti, l’espansione dell’alta pressione porterà maggiore stabilità atmosferica e un ritorno a condizioni più soleggiate in vista delle festività pasquali.