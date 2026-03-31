E' allerta nel capoluogo lombardo per i forti venti in arrivo, dal Comune: "Evitare i parchi e le zone alberate."

Milano nelle ultime ore è colpita da forti raffiche di vento fino ai 90 chilometri orari, tanto che è subito scattata l’allerta. Dal Comune meneghino invitano a non recarsi in parchi e zone alberate.

Allerta meteo a Milano: raffiche di vento fino a 90 chilometri orari

E’ dalle ore 6.00 di questa mattina, martedì 31 marzo 2026, che è scattata l’allerta gialla (criticità ordinaria) a Milano per vento forte, allerta che resterà in vigore sino a mezzanotte. L’allerta è stata diramata dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia. Le previsioni indicano raffiche di vento che potrebbero toccare i 90 chilometri orari.

Milano, è allerta per vento forte: “Evitare parchi e zone alberate”

Come visto per tutta la giornata di oggi, martedì 31 marzo 2026, è allerta gialla a Milano per vento forte, con raffiche che potrebbero raggiungere anche i 90 chilometri orari. Palazzo Marino ha già attivato il protocollo di emergenza. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, evitare zone verdi, parchi e zone alberate ed evitare di sostare sotto o nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Si invitano anche i cittadini a mettere in sicurezza vasi o oggetti sui balconi, mentre gli esercenti dei mercati scoperti e dei locali con dehors sono invitati a chiudere tendoni e ombrelloni.