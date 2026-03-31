Scuole chiuse per maltempo il 1 aprile 2026: elenco comuni e regioni con allerta meteo

La decisione arriva dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, con criticità arancione e gialla in varie regioni.
Allerta meteo 1 aprile 2026: le regioni più colpite
Per la giornata di martedì 1 aprile è stata dichiarata:
- Allerta arancione in:
- Abruzzo
- Sicilia
- Allerta gialla in:
- Marche
- Molise
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- altre zone di Abruzzo e Sicilia
Le previsioni indicano temporali intensi, forti raffiche di vento e mareggiate, con fenomeni più insistenti sulle regioni adriatiche e nel Sud Italia. Possibili anche nevicate in Appennino sopra i 1200-1400 metri.
Scuole chiuse il 1 aprile: elenco dei comuni
A causa del peggioramento delle condizioni meteo, diversi sindaci hanno firmato ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.
Sicilia: scuole chiuse in diversi comuni
Tra i comuni che hanno già disposto la chiusura delle scuole ci sono:
- Catania
- Acireale
- Aci Catena
- Giarre
- Riposto
Le misure includono anche la chiusura di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi per motivi di sicurezza.
Perché chiudono le scuole per maltempo
La sospensione delle attività scolastiche è legata al rischio di:
- allagamenti e dissesto idrogeologico
- caduta di alberi o detriti
- difficoltà negli spostamenti
Le autorità locali invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari e a prestare massima attenzione alla guida.
Previsioni meteo Italia: cosa aspettarsi nei prossimi giorni
Il maltempo continuerà a interessare soprattutto il Centro-Sud, con:
- piogge diffuse e temporali
- calo delle temperature
- venti forti dai quadranti nord-orientali
La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti continui sulle eventuali nuove chiusure delle scuole.
Come restare aggiornati sulle scuole chiuse
Per sapere se le scuole resteranno chiuse nella tua città è consigliabile:
- consultare il sito del proprio Comune
- verificare le ordinanze ufficiali dei sindaci
- seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile